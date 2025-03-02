В США предсказали судьбу Зеленского

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер считает, что президента Украины Владимира Зеленского постараются как можно быстрее убрать со сцены. Об этом он сообщил в беседе с RT.

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По мнению Риттера, Зеленский пошел на конфликт с лидером США Дональдом Трампом после того, как европейские партнеры создали видимость, что Евросоюз сможет помогать Киеву без Вашингтона.

Встречу Зеленского с Трампом назвали худшей в истории Белого дома

«Дональд Трамп все это развеял. Сперва пригласил и отправил восвояси Макрона, затем то же самое проделал со [премьером Британии Кимом] Стармером. И последние события были спланированы заранее», — сказал разведчик.

Экс-разведчик добавил, что для Украины произошла катастрофа. Он назвал случившееся худшим итогом для страны.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.