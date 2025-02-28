Белый дом сделал заявление после визита Зеленского

Белый дом США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

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«Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию США в мире», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что власти страны не позволят другим государствам пользоваться американским народом.

Ранее Зеленский поблагодарил Трампа за «поддержку». Он также отметил, что Украина нуждается в «справедливом и прочном мире» и продолжит работать ради его достижения.