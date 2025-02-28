Госдеп прекращает программу восстановления энергосистемы Украины

Госдеп США прекращает программу восстановления энергосистемы Украины, которая во многом полагалась на агентство USAID, сообщает NBC.

Как утверждает канал, Государственный департамент США прекратил реализацию инициативы Агентства США по международному развитию, в рамках которой в восстановление энергосистемы Украины вложены «сотни миллионов долларов».

Источники телеканала отметили, что прекращение программ USAID оставит энергосистему Украины «уязвимой в разгар зимы».

Утром 28 февраля в четырёх областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.