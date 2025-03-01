Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал президента Украины Владимира Зеленского подать в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться», — сказал сенатор журналистам в Белом доме.

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28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский подчеркнул отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп понял о Зеленском то, о чем Россия говорила много раз.