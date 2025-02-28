В Госдуме порассуждали о будущем Зеленского

Депутат Госдумы Алексей Чепа порассуждал, какое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил «Ленте.ру».

В Госдуме порассуждали о будущем Зеленского
© ТАСС

Политик обратил внимание, что Франция отыграла назад, утверждая, что не собираются посылать войска на Украину.

«Они поняли, что не надо перечить Трампу. А этот дурак не понял. Думаю, Зеленского скоро просто не будет, каким-то образом его уберут», — сказал он. «Очень жаль Украину, что у нее такой лидер», — резюмировал парламентарий.

Ранее Чепа указал, что отныне Зеленский является нерукопожатным для Трампа. По его словам, это стало следствием оскорбительной перепалки между главами государств в Белом доме.

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