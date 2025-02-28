Реакция посла Украины на перепалку Трампа и Зеленского попала на видео

В сети появилось видео со встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме — на нем можно увидеть реакцию украинского посла Оксаны Маркаровой на перепалку политиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Видео опубликовала американская журналистка Кейтлан Коллинз. Как можно увидеть на полученных кадрах, во время перепалки политиков Маркарова закрыла глаза и покачала головой, выражая напряжение и стресс. При этом, на видео также можно услышать спор между Зеленским и Трампом.

«Трамп был в ярости и закончил словами: “Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт”. Украинский посол схватился за голову в этот момент», – написала Коллинз в своих социальных сетях.

По итогам переговоров Трамп заявил, что Зеленский «проявил неуважение к США» во время встречи в Вашингтоне. По мнению политика, украинский лидер «не готов к мирному соглашению». Кроме того, Белый дом также отменил совместную пресс-конференцию Трампа и Зеленского, которая должна была состояться после их встречи.