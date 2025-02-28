Пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена

Совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского отменена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

После возникшей в Овальном кабинете перепалки между Зеленским, президентом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в присутствии многочисленных иностранных журналистов гость с Украины и члены сопровождающей его делегации спешно покинули Белый дом.

Совместная пресс-конференция с Дональдом Трампом по окончании встречи с главой американской администрации и вице-президентом Джей Ди Вэнсом была отменена, как и подписание соглашения по редкоземельным ресурсам, сообщает CNN.

При этом ряд американских СМИ утверждают, что инициатором прекращения переговоров выступил лично Трамп. В частности, Fox News сообщает, что президент США обратился с просьбой к Зеленскому покинуть его резиденцию.

По итогам "горячей" и эмоциональной встречи с Зеленским Трамп выпустил заявление, в котором отметил, что беседа дала ему возможность многое понять. "Многое удалось узнать, что невозможно понять без беседы под таким огнем и давлением", - отметил президент США.

По его словам, в ходе общения "на эмоциях" он понял, "что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах".