CNN: Пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена
Совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского отменена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Белого дома.
После возникшей в Овальном кабинете перепалки между Зеленским, президентом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в присутствии многочисленных иностранных журналистов гость с Украины и члены сопровождающей его делегации спешно покинули Белый дом.
Совместная пресс-конференция с Дональдом Трампом по окончании встречи с главой американской администрации и вице-президентом Джей Ди Вэнсом была отменена, как и подписание соглашения по редкоземельным ресурсам, сообщает CNN.
При этом ряд американских СМИ утверждают, что инициатором прекращения переговоров выступил лично Трамп. В частности, Fox News сообщает, что президент США обратился с просьбой к Зеленскому покинуть его резиденцию.
По итогам "горячей" и эмоциональной встречи с Зеленским Трамп выпустил заявление, в котором отметил, что беседа дала ему возможность многое понять. "Многое удалось узнать, что невозможно понять без беседы под таким огнем и давлением", - отметил президент США.
По его словам, в ходе общения "на эмоциях" он понял, "что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах".
"Мне не нужны преимущества, мне нужен МИР, - указал американский лидер. - Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру".