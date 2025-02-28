Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, закончившаяся перепалкой, стала дипломатической катастрофой. Об этом пишет британская газета Telegraph.

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«Дипломатическая катастрофа. Нет другого способа это описать», — говорится в публикации.

По мнению издания, произошедшее «выходит за рамки худшего сценария».

«Трудно поверить, что это не было преднамеренной засадой», — добавило издание.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.