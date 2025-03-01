Орбан поддержал Трампа после его перепалки с Зеленским в Белом доме

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Он заявил, что Трамп храбро выступил за мир, даже если многим это сложно переварить.

«Сильные люди создают мир, слабые — войну... Спасибо, господин президент», — написал Орбан в соцсети X.

Туск поддержал Зеленского после перепалки с Трампом в Белом доме

Ранее RT опубликовал полное видео, на котором президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступают в словесную перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Скандал, после которого Зеленский раньше времени покинул Белый дом, попал во внимание мировых СМИ.