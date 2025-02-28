СМИ: делегация Украины умоляла о перезагрузке диалога после спора Трампа и Зеленского

Украинская делегация умоляла о перезагрузке диалога после спора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на источники в Белом доме.

"Трамп выгнал Зеленского. Он не ушел сам. Украинцы умоляли о перезагрузке, но [госсекретарь США Марко] Рубио и [помощник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц сообщили им, что Зеленский должен покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда будет готов к миру", - написала она в соцсети X.