В Раде оказались шокированы истерикой Зеленского в Белом доме

Владимир Зеленский полетел в США без плана действий и попытался устроить шоу в Белом доме. Об этом у себя в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский полетел в США без плана действий и все это увидели. Депутат отметил, что его единственной ставкой стало «эмоциональное давление» на собеседника.

«Он также попытался устроить шоу на весь мир. Он потерял связь с реальностью. Теперь Украина рискует потерять американскую поддержку. Боже, храни Украину», — написал Дубинский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Белый дом. Главной целью его визита является подписание соглашения о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Вашингтоном средства на военную помощь Украине.