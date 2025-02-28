Sky: страны Балтии недовольны, что их не пригласили на саммит в Лондон

Лидеры стран Балтии очень недовольны, что не получили приглашение принять участие в намеченном на 2 марта саммите в Лондоне для обсуждения конфликта на Украине.

Sky: страны Балтии недовольны, что их не пригласили на саммит в Лондон
© РИА Новости

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

"Мы по-настоящему очень недовольны отказом пригласить лидеров Балтии", - сказал собеседник телеканала, подчеркнув, что именно Латвия, Литва и Эстония оказывают наибольшую помощь Украине, если оценивать ее с точки зрения доли расходов от национального ВВП. "Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Это как еще один пакт по разделу Европы или неуважение по отношению к нам. Это постыдно", - сказал источник.

По информации телеканала, премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет телефонный разговор с лидерами стран Балтии. Однако собеседник Sky News назвал это плохой заменой очному участию.

27 февраля по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампов в Вашингтоне Стармер сообщил, что примет в Лондоне в воскресенье представителей 18 стран. По данным агентства Bloomberg, приглашения получили лидеры Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Румынии, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте.

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