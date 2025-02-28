Трамп заявил, что пришел к выводу о том, что Зеленский не готов к миру

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что пришёл к выводу о том, что Зеленский не готов к миру.

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«Я понял, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он чувствует, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к мирному урегулированию с Россией.

Ранее Трамп заявил, что американскому народу будет полезно увидеть его перепалку с Зеленским в Белом доме.