Трамп спародировал Зеленского

Президент США Дональд Трамп спародировал украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна».

Глава Белого дома во время встречи на высшем уровне скопировал мимику Зеленского, говоря от его имени, что не желает завершения конфликта.

«Я не хочу прекращения огня, не хочу прекращения огня. Хватит!» — заявил он.

Ранее Трамп велел Зеленскому заткнуться. Во время оживленных дискуссий Зеленский обратился к Трампу с просьбой высказаться.