В США назвали Зеленского неблагодарным

Владимир Зеленский никогда не благодарил США за помощь и агитировал за Демократическую партию, которая является оппозиционной нынешней республиканской администрации. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей-Ди Вэнс, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Белый дом. Главной целью его визита является подписание соглашения о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов с США в качестве компенсации за вложенные Вашингтоном средства на военную помощь Украине.

«Вы хоть раз сказали спасибо? Вы ездили в Пенсильванию агитировать за оппозицию», — сказал Вэнс на встрече американского президента Дональда Трампа с Зеленским в Белом доме.

Напомним, что во время избирательной кампании 2020 года Зеленский посетил оружейный завод в штате Пенсильвания с руководством демократов. Республиканцы расценили это в качестве попытки агитировать в важном колеблющемся штате, от которого во многом зависели итоги голосования.