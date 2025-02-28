На Западе фразой «с Зеленским покончено» прокомментировали встречу с Трампом

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал встречу украинского президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Белом доме.
Он отреагировал на переговоры одной фразой в соцсети X.
«С Зеленским покончено», — констатировал Боуз.
До этого американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа после неудавшихся переговоров с Трампом.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал истерику украинского лидера в Белом доме. По словам Дубинского, Зеленский отправился в США без плана действий и попытался устроить там шоу.