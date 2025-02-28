Мерц: Европа и Германия могут не переходить к «военной экономике»

Лидер немецкого политического блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц заявил, что Германия и Европа могут не переходить к «военной экономике». Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Мерца, странам Европы действительно необходимо укреплять военно-промышленный комплекс. Однако для этих целей, по мнению политика, не обязательно перестраивать экономику.

«Германия и Европа, конечно же, этого делать не будут, да им и не придётся. Но, конечно, нам понадобится гораздо более сильная и мощная оборонная промышленность», — заявил он.

Ранее в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, на которых победил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Ожидается, что лидер блока Фридрих Мерц с станет новым канцлером Германии.