Трамп заявил, что связывался с Путиным «пару дней назад»

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно связывался с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Пару дней назад», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп не стал раскрывать какие-либо детали разговора.

Трамп сообщил, что Путин прошёл с ним тяжёлые времена

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что Путин прошел с ним через «чертовски тяжелые времена». По его словам, российский лидер столкнулся с серьезным давлением из-за инициированных Демократической партией расследований о якобы имевших место связях республиканца с Москвой.

19 февраля президент РФ Владимир Путин рассказал, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

До этого Путин заявлял, что его отношения с Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. Глава государства согласился с Трампом, отметив, что если бы тот вновь был избран президентом США в 2020 году, то можно было бы предотвратить кризис на Украине.

Ранее в Кремле назвали этапы восстановления отношений между Россией и США.