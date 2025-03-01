В намерениях Америки насчет России видна интрига против Китая

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении остановить сближение России и Китая, дружбу которых в Вашингтоне воспринимают как антиамериканский альянс. Будучи истинным трампистом, Рубио не сомневается в успехе. Но реально ли Вашингтону развернуть Россию с Востока на Запад?

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«Как Ричард Никсон, только наоборот». По следам именно этого президента, сумевшего наладить отношения с КНР и тем самым ослабить СССР, идет новый президент США Дональд Трамп, просто в обратном направлении: он заигрывает с Москвой, чтобы отдалить ее от Пекина.

Таково, по крайней мере, мнение ряда экспертов и в РФ, и в США. На протяжении последних 15 лет они предупреждали Вашингтон о том, что Россию нельзя изолировать, а конфликтовать с ней не нужно, поскольку это приведут к единственно возможному результату – сближению Москвы и Пекина на базе общего противостояния американской гегемонии.

Именно это и произошло. За последние годы Россия и Китай превратились в важнейших партнеров, чьи отношения зацементированы не только политическими связями, но и экономическими интересами.

Китайские компании заменили многих американских, европейских и восточноазиатских конкурентов на российском рынке. В результате торговый оборот между странами в период 2021-2024 годов вырос более чем в полтора раза – до 244 миллиардов долларов.

Администрация Дональда Трампа понимает, чем чревато для США дальнейшее углубление российско-китайского сотрудничества, – и боится его.

«Речь о двух ядерных державах, объединившихся против Соединенных Штатов. И уже через десять или пять лет, если эта тенденция сохранится, мы можем оказаться в ситуации, когда Россия не сможет улучшить свои отношения с США вне зависимости от того, хочет она этого или нет», – говорит США госсекретарь Марко Рубио.

Таким образом, считает он, русских надо возвращать назад, поближе к Западу.

По той же причине Дональд Трамп регулярно упоминает «чудесные» и «замечательные» перспективы российско-американского сотрудничества.

По той же причине предлагает вернуть Москву в G7, сделав опять «восьмеркой».

По той же причине пытается разрешить украинский конфликт с учетом российских интересов, демонстративно критикуя Европу за ее русофобских подход и не допуская ее за стол переговоров.

Но услышит ли Россия американцев, дары приносящих? Официальные лица КНР уверены, что нет: Москва не променяет китайскую синицу в руках на американского журавля в небе. Тем более, уже не факт, кто из них – США или КНР – на самом деле журавль.

«История и реальность доказывают нам, что Китай и Россия – добрые соседи, которых невозможно разлучить, и настоящие друзья, которая разделяют радости и горести, а также поддерживают друг друга и стремятся к общему развитию. Отношения между Китаем и Россией имеют … уникальную стратегическую ценность. Они не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны», – подчеркивалось в заявлении МИД КНР по итогам переговоров президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина.

Китайские журналисты придерживаются такой же точки зрения, говоря о том, что отношения Москвы и Пекина носят уникальный, в какой-то степени даже инновационный характер, в отличие от «эксклюзивных западных блоков».

Однако в частных разговорах эксперты из КНР менее оптимистичны.

В Китае (как, кстати, и в Иране) есть опасения, что при урегулировании части разногласий с Западом Москва опять развернется к США и Европе, где ей понятнее и привычнее.

Но есть ли у них основания так полагать?

Россия точно не собирается делать разворот на 180 градусов. Отчасти потому, что не доверяет американцам, – а отчасти потому, что не хочет отказываться от всех своих достижений на пути к становлению многополярного мира.

«Мы неоднократно говорили, что группа, которая сейчас называется Группой семи, значительно утратила свою релевантность, – заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. – Она объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по разным параметрам экономического и социального роста, эти центры роста переместились в другие регионы земного шара».

Иными словами, Россия не будет отказываться от сотрудничества с Пекином, Нью-Дели и рядом других столиц развивающихся стран ради призрачного восстановления отношений с Западом.

Иранцы уже прошли этот печальный путь. После снятия с них части санкций при администрации Барака Обамы разорвали многие контракты с Россией, перезаключив их с европейцами. А потом выборы выиграл Дональд Трамп и чуть ли не первым делом вернул санкции. Так иранцы потеряли и деньги, и товары, и некоторых партнеров, которые не простили им такого вот «разворота».

Но Россия не заинтересована и в сохранении нынешнего формата, когда разрыв с Западом вынуждает ее слишком сильно зависеть от Востока, и прежде всего от Китая. Американцы это понимают, поэтому ищут в отношениях РФ-КНР такое пространство, куда можно было бы вбить клин.

С высокой долей вероятности дальнейшее развития событий будет проходить по сценарию «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Никаких гарантий и обязательств Москва Вашингтону давать не будет, как и принимать участие в антикитайских авантюрах. Вместо этого она подождет и посмотрит, какие экономические возможности предложит ей Запад, – как американцы с их планами по «масштабным экономическим проектам» (той же разработкой редкоземельных металлов), так и европейцы (после того, как очухаются и осознают необходимость импортировать российский газ).

Если эти проекты будут выгодными, а западные компании захотят инвестировать в Россию, препятствий им создавать не будут. Но не в ущерб отношениям с теми партнерами, которые остались в России в час нужды.

Россия не будет изгонять Китай. Но она добавит к дружбе с Китаем и отношения с США. Москва может балансировать между Востоком и Западом, извлекая выгоду из обоих направлений и придерживаясь обязательств в отношении всех партнеров, которые отвечают ей тем же.

Большего Трамп и Рубио от России навряд ли добьются.