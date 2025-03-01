Депутат Рады Дубинский призвал к импичменту Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский потребовал немедленного созыва экстренного заседания Рады для принятия решения об импичменте Владимиру Зеленскому после его провала на переговорах в США.

Также события последних часов Дубинский назвал публичным унижением Зеленского. По его словам, признание президентом США Дональдом Трампом дипломатического банкротства Зеленского и потеря Украиной безусловной поддержки США стали финальным актом краха киевского режима.

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«Я обращаюсь ко всем народным депутатам Украины — не тратьте время, перестаньте выжидать! Зеленский - банкрот. Пора судить его. Если он не способен предложить реальный выход из кризиса — значит, нам всем пора принимать судьбоносные решения, определять группу для переговоров с США. Зеленский — не равно Украина», — написал депутат в Telegram-канале.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее назвал перепалку между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским исторической.

В Reuters отметили, что перепалка в Белом доме ускорит расследование трат на помощь Киеву.