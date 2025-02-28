Фицо раскрыл позицию большинства стран ЕС о ситуации на Украине

Большинство стран Евросоюза хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он указал, что приветствовал проведение саммита в Брюсселе, но «не совсем удовлетворен предлагаемым заключениям».

«Не буду ставить под сомнение неизбежность повышения обороноспособности Европы, но у меня однако серьезные возражения к заключениям по Украине. Они вообще не принимают во внимание военную реальность и лишь подтверждают, что абсолютное большинство стран Европейского союза хотят продолжения войны», — сказал Фицо.

По его словам, в заключениях саммита предлагается закрепить «нереалистичную стратегию», которая включает продолжение политической, финансовой, гуманитарной и военной помощи Киеву со стороны ЕС. Фицо отметил, что «Словакия не станет принимать участие ни в какой финансовой и военной помощи Украине».

«В отличие от других мы заинтересованы в немедленной остановке огня и интенсивных переговорах о мире», — добавил премьер Словакии.

Фицо считает, что ЕС следует помогать президенту США Дональду Трампу в завершении конфликта на Украине как можно скорее, но «опять подтверждается то, что он помогать не хочет».