Трамп поставил Зеленскому ультиматум

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что либо Украина идет на сделку, «либо США умывают руки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

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«Зеленскому придется идти на компромиссы. Мы все ждем быстрого окончания этой войны. Мы не говорим о гарантиях безопасности», — заявил американский лидер.

Накануне Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину придется сделать некоторые уступки для того, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь российский лидер заявлял, что Россия никогда не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине. Глава государства указал, что Москва придерживалась идеи о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов.

24 февраля Путин подчеркнул, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».