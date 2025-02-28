Владимир Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом на встрече в Белом доме. Трансляцию вели украинские СМИ.

В ходе встречи Трамп заявил, что "дело идет к Третьей мировой войне", и Зеленский не имеет права "играться с этим". При этом украинский политик выступил против идеи о прекращении огня.

"Вы высказываете неуважение к нашей стране", - указал Трамп.

Трамп поставил Зеленскому жесткое условие

Далее он на повышенных тонах заявил Зеленскому, что США дали Украине 350 миллиардов долларов.

"Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить - "я не хочу остановить войну". Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках", - подчеркнул американский лидер.

При этом Вэнс заявил Зеленскому, что речь идет о дипломатии для спасения Украины. Кроме того, ВСУ испытывают недостаток живой силы, указал он.

Зеленский в ответ попытался возразить, что вице-президент США не был на Украине.

"Я вижу, что вы не можете набирать людей в армию. Вы не можете упрекать нашу администрацию", - отрезал Вэнс.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что Украина не имеет права ничего диктовать Штатам.