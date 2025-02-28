Хватит на 60 тысяч лет. В Китае нашли замену урану

В Китае обнаружили богатые запасы тория, которых может хватить на 60 тысяч лет выработки энергии. Об этом сообщает South China Morning Post.

Находка была сделана в горнодобывающем комплексе Баян-Обо во Внутренней Монголии. Согласно данным общенационального исследования, всего в месторождении может храниться до 1 миллиона тонн тория. Этих запасов может хватить на то, чтобы обеспечить электричеством весь Китай на следующие 60 тысяч лет.

«Более века страны вели войны за ископаемое топливо. Оказывается, неисчерпаемый источник энергии находится прямо у нас под ногами», — рассказал изданию анонимный источник.

Напомним, что торий является слаборадиоактивным элементом, который используется в реакторах на расплавленной соли. Такие генераторы способны вырабатывать огромное количество энергии при меньшем радиоактивном износе материалов.