Трамп призвал Зеленского прекратить конфликт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому главе Владимиру Зеленскому, что пришла пора прекращать конфликт.

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Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас были переговоры с русскими, я говорил с президентом [России Владимиром] Путиным. И мы попытаемся привести это к завершению. То, чего вы хотите, он хочет. Мы должны договориться о сделке», — сказал американский лидер во время встречи с Зеленским в Белом доме.

26 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки постараются, чтобы Украина смогла вернуть как можно больше территорий. Конкретные места президент США называть не стал, но подчеркнул, что намерен завершить конфликт на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.