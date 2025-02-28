Трамп сделал заявление по поставкам оружия Украине

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что поставки вооружений Украине будут небольшие. Об этом сообщает Reuters.

«Да, США отправят еще оружие (...). В целом, ответ на ваш вопрос — да, но мы надеемся, что много посылать не придется, потому что я рассчитываю на то, что все быстро закончится», — отметил глава государства.

По словам Трампа, США хотят «поскорее» урегулировать конфликт на Украине, чтобы заняться «другими делами».

26 февраля Трамп сообщил, что сейчас Вашингтон не оказывает Киеву никакой помощи. Он также отметил, что без поставок американского оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) крайне быстро потерпели бы поражение.