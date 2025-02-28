Гуцул обвинила власти Молдавии в политическом произволе

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что наблюдала акт политического произвола во время очередного заседания по уголовному делу о ее причастности к незаконному финансированию партии «Шор». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Гуцул отметила, что посетила уже четвертое судебное заседание на этой неделе.

«Четвертый день, который я могла бы посвятить работе на благо Гагаузии, но вместо этого вынуждена наблюдать за очередным актом политического произвола», — написала она.

По словам Гуцул, нынешняя молдавская власть «умеет только преследовать, запрещать, разрушать и запугивать, прикрываясь ложными лозунгами о демократии и европейских ценностях».

«Президент республики Майя Санду и ее окружение давно перешли красную черту. Если их не остановить, они уничтожат экономику, растопчут права граждан и окончательно превратят страну в хаос», — уверена глава Гагаузии.

Напомним, что уголовное дело в отношении Гуцул было возбуждено 24 апреля 2024 года. Ее обвиняют в незаконном финансировании партии «Шор», которую Санду неоднократно критиковала и называла «преступной группировкой». Гуцул назвала дело против нее сфабрикованным, пообещав, что все причастные к судебному разбирательству ответят в будущем.