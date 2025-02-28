В ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения боевых действий и перемирия с Россией.

© Вечерняя Москва

Украинский лидер заявил, что «только прекращение огня» с Россией «не сработает», и в ответ на попытку Трампа возразить ему добавил, что Киев не согласится на прекращение боевых действий без наличия гарантий долгосрочного мира.

— Мы никогда не примем только прекращение огня. Россия его нарушит, — высказался Зеленский, передает «Коммерсантъ».

Во время переговоров с украинским лидером Дональд Трамп подчеркнул, что Украина больше не вернется к боевым действиям.

Он добавил, что Киев и Вашингтон достигнут «большого соглашения», отметив, что сделка по редкоземельным металлам является «очень справедливой».

Американский президент заявил, что Владимиру Зеленскому пора заканчивать военный конфликт между Москвой и Киевом, отметив, что окончания боевых действий хочет и Россия. Трамп подчеркнул, что лидеру киевского режима «придется идти на компромиссы».