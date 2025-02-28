Трамп рассказал о близости сторон к заключению мира на Украине

Россия и Украина достаточно близки к достижению договоренности по мирному урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

"По-настоящему волнующий момент наступит, когда они (стороны конфликта - прим. ТАСС) прекратят стрельбу и мы заключим сделку [по урегулированию украинского конфликта]. И я думаю, что мы уже довольно близки к этому", - подчеркнул американский лидер в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.