В ФРГ предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания

Германии стоит полагаться в вопросах ядерного сдерживания не только на США, но и на Францию. С таким заявлением выступил лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

По его словам, предложение Франции обсудить общий ядерный зонтик для Европы не является чем-то новым, ведь французский экс-президент Шарль де Голль уже вносил это в ядерную доктрину правительства республики в 1960-х годах.

«А именно, что нападение на Западную Германию также задействует ядерную защиту Франции. Сейчас ситуация снова изменилась, и поэтому нам следует снова вместе подумать над этим вопросом», — добавил Мерц.

Он отметил, что хочет поднять вопрос обсуждения участия Франции и Великобритании в ядерном сдерживании во время коалиционных переговоров и с партнерами по Евросоюзу и НАТО.