В Белом доме началась встреча Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Дональд Трамп. Как ожидается, темой встречи станет соглашение между двумя странами об украинских полезных ископаемых.

Момент прибытия Зеленского в Белый дом транслировали американские телеканалы.

В Верховной раде ранее пожаловались на то, что украинский премьер Денис Шмыгаль ушёл от конкретных ответов на вопросы о деталях сделки с США по редкоземельным металлам.

Журнал Economist со ссылкой на источник писал, что Зеленский не намерен подписывать экономическое соглашение без включения в него широких гарантий безопасности для Украины.