В правительстве Словакии извинились за голосование в ООН по резолюции об Украине

Глава аппарата правительства Словакии Юрай Гедра извинился за голосование страны за предложенную Киевом и странами Европы резолюцию по Украине в Генассамблее ООН. Его слова приводит портал Dennik N.

"Хотим извиниться за данный результат. Это недоразумение", - заявил Гедра (цитата по ТАСС).

При этом, как пишет Dennik N, глава МИД Словакии Юрай Бланар "настаивает на итогах голосования". В пресс-службе МИД страны документ назвали "компромиссным проектом".

Ранее президент Сербии Александр Вучич также извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по украинскому конфликту.

По словам политика, делегация Сербии "совершила ошибку", а сам Вучич из-за большого объема работ и усталости "не успел все проконтролировать".

Напомним, Генассамблея ООН ранее проголосовала за антироссийский проект резолюции, касающийся конфликта на Украина. Документ был подготовлен более 50 странами и Украиной. Их поддержали 93 страны, а 18 - высказались против.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН - письменный акт ООН, который считается утвержденным, если его одобрят 50% стран-участниц. Резолюции ГА ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, не имеют обязательной силы и носят силу рекомендаций.