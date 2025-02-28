В Польше заявили о готовности помочь странам, желающим отравить войска на Украину

Польша готова предоставить материально-техническую базу, включая доступ к внутренним аэродромам и железной дороге, для стран, которые желают отправить войска на Украину. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский, передает ТАСС.

В Польше заявили о готовности помочь странам, желающим отравить войска на Украину
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Он отметил, что Польша не намерена отравлять собственную миротворческую миссию на Украину даже в случае урегулирования конфликта и просьбы Киева об этом. По словам Сикорского, для Варшавы важнейшей задачей является защита границ с Россией и Белоруссией.

«Польша останется базой материально-технической поддержки для стран, желающих отправить войска на Украину», — добавил он.

Сикорский уточнил, что Варшава, в частности, готова предоставить внутренние аэродромы, железные дороги и другие объекты инфраструктуры с целью поддержки развертывания войск из разных стран.

Также, по его мнению, переговоры о прекращении огня на Украине будут «намного сложнее, чем полагают некоторые». При этом Сикорский пообещал, что Варшава продолжит поддерживать Киев.

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