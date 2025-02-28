В Польше заявили о готовности помочь странам, желающим отравить войска на Украину

Польша готова предоставить материально-техническую базу, включая доступ к внутренним аэродромам и железной дороге, для стран, которые желают отправить войска на Украину. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский, передает ТАСС.

Он отметил, что Польша не намерена отравлять собственную миротворческую миссию на Украину даже в случае урегулирования конфликта и просьбы Киева об этом. По словам Сикорского, для Варшавы важнейшей задачей является защита границ с Россией и Белоруссией.

«Польша останется базой материально-технической поддержки для стран, желающих отправить войска на Украину», — добавил он.

Сикорский уточнил, что Варшава, в частности, готова предоставить внутренние аэродромы, железные дороги и другие объекты инфраструктуры с целью поддержки развертывания войск из разных стран.

Также, по его мнению, переговоры о прекращении огня на Украине будут «намного сложнее, чем полагают некоторые». При этом Сикорский пообещал, что Варшава продолжит поддерживать Киев.