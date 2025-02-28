ООН приостановила помощь Украине

ООН приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки Киева со стороны США. Об этом заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, его слова передает Reuters.

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«Сначала я хочу выразить мою глубокую обеспокоенность по поводу (...) серьезного сокращения финансирования США. Затрагивается широкий спектр важнейших программ — от гуманитарной помощи для спасения жизней до поддержки уязвимых сообществ, которые восстановляются после войны или стихийных бедствий (...) На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ финансовой помощи», — отметил генсек.

По словам Гутерриша, последствия сокращения американской денежной поддержки могут стать «особенно разрушительными» для уязвимых слоев населения во всем мире.

26 февраля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что сейчас Вашингтон не оказывает Киеву никакой помощи. Он также отметил, что без поставок американского оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) крайне быстро потерпели бы поражение.