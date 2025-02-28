Макрон потерял надежду на прогресс в переговорах с США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что покидал США, потеряв всякую надежду на прогресс в переговорах с американской стороной по пошлинам на товары из Европейского союза (ЕС).

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Слова французского лидера транслировались в эфире телеканала BFMTV.

«Я сам поднимал вопрос пошлин во время и после поездки, должен сказать, что переговоры были тяжелые, и я уезжал почти без надежды», — сказал глава Пятой республики.

Макрон пригрозил США ответными мерами за пошлины

Ранее Макрон заявил, что европейцы будут вынуждены пойти на ответные меры в случае повышения таможенных пошлин со стороны США.