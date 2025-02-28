В Китае пропал министр промышленности и информационных технологий Цзинь Чжуанлун. Об этом сообщает Financial Times.

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Как сообщает издание, Чжуанлун не появлялся на публике уже около двух месяцев. В последний раз общественность видела министра в конце декабря — тогда он посещал правительственные собрания, встречи, а также совершал выступления и рабочие поездки. Кроме того, еще в ноябре 2024 году Чжуанлун провел встречу с генеральным директором Apple Тимом Куком.

Текущее месторасположение Чжуанлуна неизвестно. Как сообщает South China Morning Post, министр был отстранен от должности — источник утверждает, что сейчас его функции выполняет бывший губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэн. При этом, источники Financial Times рассказали другую информацию — по их словам, министр стал фигурантом коррупционного дела.

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