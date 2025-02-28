Политолог объяснил заявление Маска о будущем президенте США

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление Илона Маска о будущем президенте США, коим миллиардер назвал нынешнего вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также оценил перспективы переизбрания действующего американского лидера Дональда Трампа на третий срок.

Ранее Маск выразил мнение, что Джей Ди Вэнс станет следующим президентом США. Комментируя в сосети Х публикацию о диалоге между вице-президентом США и британским премьер-министром Киром Стармером, миллиардер написал: «Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент». Вместе с тем телекомпания NBC ранее сообщала, что несколько сторонников Дональда Трампа изучают возможность внесения изменений в конституцию, чтобы политик смог избраться еще на один срок.

Полагаю, Трамп не станет баллотироваться в третий раз, вряд ли у него получится изменить конституцию. При этом надо сказать, что сейчас республиканцы пользуются большой поддержкой в американском обществе, и Джей Ди Вэнс занимает очень хорошие позиции. Однако рейтинги Трампа просели, поскольку он периодически делает не совсем последовательные заявления. К примеру, накануне он «не поверил» в то, что ранее сам же назвал [украинского президента Владимира] Зеленского диктатором. Но он такое говорил. Соответственно, либо Трамп «переобувается в воздухе», либо он реально забыл о сказанном. Но подобная непоследовательность в любом случае не добавляет ему очков. Так что, думаю, заявление Маска о Вэнсе — это подготовка общественного мнения в целом и Республиканской партии в частности к тому, что в дальнейшем в США произойдет транзит власти и что главным кандидатом на пост следующего главы государства станет Джей Ди Вэнс. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Говоря о политических позициях Вэнса, эксперт отметил, что он является «еще большим трампистом, чем сам Трамп».

«Он придерживается традиционной правой идеологии и при этом делает упор на свободу слова, на классические американские ценности. В этом смысле он понятен и удобен новому республиканскому технологическому истеблишменту, к которому относится Маск. Так что «новые республиканские тигры» — бизнесмены, поддержавшие Республиканскую партию — теперь делают ставку на Вэнса как на будущего американского президента. Вместе с тем понятно, что в ближайшие четыре года Трампа никто и никуда «двигать» не будет», — сказал он.

Сам Вэнс в настоящее время не демонстрирует президентских амбиций, добавил специалист.

«Вэнс входит в команду Трампа, и он не собирается его смещать с поста президента. Он просто может его сменить в рамках законных процедур. И Вэнса явно готовят в преемники – с самого начала нового президентского срока Трампа он находится в гуще событий под пристальным вниманием объективов камер», — заключил Каргин.

Ранее сообщалось, что среди россиян значительно вырос интерес к автобиографии Вэнса под названием «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса». В книге, изданной в 2016 году, политик открыто рассказывает о своем происхождении, трудном детстве в неблагополучной семье и жизни в «Ржавом поясе» США.