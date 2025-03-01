Зеленский оценил шансы спасти отношения с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский верит в возможность спасти отношения с американским коллегой Дональдом Трампом после возникшей между ними перепалки на переговорах в Белом доме. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

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Глава государства пояснил, что речь идет об «исторических отношениях, которые выше отношений президентов».

Зеленский высказался о перепалке с Трампом в Белом доме

«Это вопрос отношений наших народов», — сказал он.

Зеленский добавил, что Трамп находится «посередине» между Россией и Украиной, но ему хотелось бы, чтобы политик «был ближе» к Киеву.

В этом же интервью Зеленский высказался о перепалке с Трампом. Он отказался извиняться перед американским лидером, отметив, что не уверен, что «сделал что-то плохое».