На Западе рассказали о заблуждениях Британии в отношении Трампа
Британия заблуждается относительно особых отношений с США. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
По словам эксперта, об этом свидетельствует поведение американского лидера во время встречи с британским премьером Киром Стармером.
«Стармер продолжает рассказывать о самых важных отношениях в истории, но его прерывает Трамп», — обратил внимание на момент пресс-конференции Дизен, где американский политик говорит «достаточно» британскому коллеге, затронувшему тему Канады.