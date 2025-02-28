На Западе рассказали о заблуждениях Британии в отношении Трампа

Британия заблуждается относительно особых отношений с США. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

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По словам эксперта, об этом свидетельствует поведение американского лидера во время встречи с британским премьером Киром Стармером.