В Раде выступили с гневным заявлением по поводу цензуры
Такой информационной зачистки, как сейчас, на Украине не было никогда. Такое заявление на заседании Верховной рады сделала депутат Виктория Сюмар, передает РИА Новости.
Она указала, что работает в данной сфере с 1998 года и застала разные периоды в стране.
«Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время», — возмутилась Сюмар.
По словам депутата, сейчас власти Украины борются со всеми подряд с помощью системы госцензуры, однако все равно не могут защитить страну от информационных воздействий.
Ранее в США сообщали, что Владимир Зеленский отменяет выборы и уничтожает свободу слова на Украине. Кроме того там заявляли, что киевский режим ведет конфликт, который почти уничтожил целое поколение украинских мужчин.