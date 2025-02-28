Такой информационной зачистки, как сейчас, на Украине не было никогда. Такое заявление на заседании Верховной рады сделала депутат Виктория Сюмар, передает РИА Новости.

Она указала, что работает в данной сфере с 1998 года и застала разные периоды в стране.

«Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время», — возмутилась Сюмар.

По словам депутата, сейчас власти Украины борются со всеми подряд с помощью системы госцензуры, однако все равно не могут защитить страну от информационных воздействий.

Ранее в США сообщали, что Владимир Зеленский отменяет выборы и уничтожает свободу слова на Украине. Кроме того там заявляли, что киевский режим ведет конфликт, который почти уничтожил целое поколение украинских мужчин.