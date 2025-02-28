Президент США Дональд Трамп подпишет указ о признании английского официальным языком страны, что станет прецедентом в американской истории. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«По словам представителей Белого дома, президент Трамп планирует подписать указ, который впервые сделает английский официальным языком США (...) По словам чиновников, указ отменит распоряжение [экс-президента США] Билла Клинтона, согласно которому агентства и другие получатели федерального финансирования обязаны оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски», — приводит издание слова источников.

Трамп установил рекорд по числу указов

С момента образования США у них никогда не было государственного языка на федеральном уровне. При этом на уровне многих штатов официальные языки утверждены и по большей части им является английский. Кроме того, на Гавайских островах вторым официальным закреплен гавайский, на Аляске — языки коренных народов, а в Южной Дакоте — индейский язык сиу. В XIX и XX веках несколько раз поднимался вопрос о введении единого государственного языка, однако это ни к чему не привело.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не всех устраивает диалог между представителями Москвы и Вашингтона, в связи с чем его пытаются сорвать. Он резюмировал, что поручил дипломатам и спецслужбам пресечь все попытки подобной деятельности ряда стран Запада.