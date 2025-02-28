Обещавший взять интервью у Путина американец Фридман объявил о визите в Москву

Американский блогер, ученый и ведущий подкастов Алекс Фридман в пятницу, 28 февраля, пообещал после запланированного интервью с премьер-министром Индии Нарендрой Моди приехать и в Россию.

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— После интервью с Моди я еду в Москву, — написал Фридман в своем Telegram-канале.

Интервьюер в конце января заявил о намерении лично пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Блогер тогда отметил, что понимает все риски, связанные с потенциальной поездкой в Москву. Он отдельно уточнил, что его цель — подтолкнуть Россию и Украину к миру.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже рассказал, что Фридман контактировал по этому вопросу с Москвой. Пресс-секретарь президента РФ тогда указал на то, что для организации подобного интервью нужны особые обстоятельства, требующие дополнительных разъяснений.

Среди прочего американец еще в начале января также брал интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Во время него глава киевского режима заявил, что отлично владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ.