Президент США Дональд Трамп угодит в ловушку из-за соглашения о редкоземельных металлах с Украиной, поскольку на самом деле эта сделка для него крайне не выгодна. Об этом сообщило британское издание UnHerd.

По мнению журналистов, стороны воспринимают будущее договора совершенно по-разному. Так, Трамп считает его возможным путем получить компенсацию за потраченные на Украину деньги США. Его украинский коллега Владимир Зеленский в свою очередь видит соглашение как «подсластитель» для дальнейшего продления обязательств Вашингтона перед Украиной.

— Это было бы очень плохой сделкой для США, окончательно запутывающей их в конфликте на Украине на фоне тлеющей напряженности с Россией, — говорится в материале.

The Hill: конгрессмены скептически отнеслись к сделке Трампа по Украине

25 февраля появились сообщения о том, что Киев согласовал сделку по редкоземельным металлам с Вашингтоном. Однако сделка вызвала вопросы внутри Украины. Так, 27 февраля Верховная рада в ходе заседания не сумела собрать нужное количество голосов для вызова в парламент премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля для объяснения сути договора с США. Дело в том, что депутатам приходится узнавать содержание соглашения только из новостей.