Пока вы не уснули: дерзкий ответ Каллас США и изменение правил перехода из 9 в 10 класс

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Каллас дерзко ответила вице-президенту США

Сейчас важнее то, что делает Европа, а не то, о чем говорят американские представители. Таким образом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции, передает Axios.

«Я считаю, что сейчас важнее то, что делают европейцы, а не то, что говорят американцы», — отметила евродипломат.

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Стали известны дальнейшие шаги Украины после подписания соглашения с США

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после заключения ресурсной сделки с США Киев утвердит делегацию, которая займется работой над созданием инвестиционного фонда. Об этом Шмыгаль рассказал в интервью украинским СМИ.

Ранее стало известно, что Киев согласовал с Вашингтоном условия сделки по украинским ресурсам. Рамочное соглашение должно быть подписано на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля.

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В России прокомментировали слова Трампа об уважении к Зеленскому

Не стоит спешить с выводами относительно позиции США по Украине, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» слова президента США Дональда Трампа о его уважении к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее Трамп заявил, что очень уважает украинского лидера Владимира Зеленского.

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США определились с отправкой войск на Украину

© DPA/TACC

Великобритания дала понять США, что не будет настаивать на отправке американских войск на Украину, поскольку для Вашингтона это является красной линией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми провел 45-минутную встречу в Госдепартаменте со спецпосланником президента США по России и Украине Китом Келлогом. Дипломат и его помощники установили, что красной линией для Вашингтона является присутствие американских войск на территории Украины», — передает издание слова британских чиновников на правах анонимности.

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Маск назвал следующего президента США

Американский миллиардер Илон Маск назвал действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса лучшим кандидатом на должность главы государства после истечения срока полномочий Дональда Трампа. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — отметил предприниматель.

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В российских школах изменятся правила перехода из 9 в 10 класс

Школьники из 12 регионов, где будет проводиться эксперимент по вопросу сдачи ОГЭ, для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по экзамену, которые установят сами субъекты РФ. Это следует из таблицы поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, опубликованных в карточке документа.

Согласно проекту закона, эксперимент будет проводиться в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Северной Осетии и Ямало-Ненецком автономном округе.

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Названы проигравшие от изменений на рынке труда профессии

Российский рынок труда за последние пять лет претерпел значительные изменения, заявил в беседе с KP.RU профессор Финансового университета при правительстве России, эксперт по рынку труда Александр Сафонов. Проиграли от перемен сотрудники в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ и соцобслуживания, а также работники автопрома и гражданской авиации.

Индексация оплаты труда в сфере образование закладывается заранее и ориентируется на прогнозные темпы инфляции, отметил эксперт. После окончания пандемии COVID-19 у медработников убрали надбавки, и рост зарплат многих врачей начал отставать по инфляции. У бюджетников социальной сферы, в некоторых случаях, индексация зарплат была еще ниже, так как они зависят от регионального бюджета, уточнил Сафонов.

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Водителей предупредили о штрафе по цене автомобиля

Автоюрист Игорь Пушкарь предупредил, что вождение автомобиля без полиса ОСАГО может обернуться для водителя крупными штрафами, которые через несколько месяцев могут достичь стоимости самого транспортного средства.

Эксперт отметил, что с 1 марта 2025 года наличие страхового полиса перестанет быть обязательным условием для регистрации автомобиля, и ОСАГО исключат из перечня необходимых документов. Однако это не означает, что все автовладельцы сразу начнут активно использовать свои машины — некоторые автомобили могут годами оставаться без движения.

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Появились новые ужасные подробности смерти Мэттью Перри

За три дня до своей смерти актер Мэттью Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Как передает TMZ, об этом говорится в документальном фильме стримингового сервиса Peacock "Мэтью Перри: голливудская трагедия", в котором прокурор Мартин Эстрада, возглавлявший расследование, указал на людей, которые, вероятно, снабдили актера сильнодействующим обезболивающим.

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Наташа Королева рассказала о тяжелой болезни

Певица Наташа Королева рассказала о тяжелых съемках в комедии «Один хороший день». Звезда призналась, что у нее была температура 40, но ей приходилось быть в кадре. Об этом сообщает «Жизнь».

Исполнительница хита «Маленькая страна» участвовала только в трех съемочных днях, но чувствовала себя очень плохо из-за болезни. Она вспомнила о тяжелых моментах и призналась, что были и экстремальные ситуации. Потом она шла в свой уютный вагончик и была окружена заботой.

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