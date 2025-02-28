В Евросоюзе высказались об отправке миротворцев на Украину

ЕС не принимает решений по отправке миротворцев на Украину, это ответственность каждой отдельной страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни, пишет РИА Новости.

«Мы не принимаем таких решений, это ответственность отдельных стран-членов», — сообщил Анвар аль-Ануни.

При этом Евросоюз, по его словам, может принимать решения о предоставлении Украине военной помощи. Он подчеркнул, что в ЕС знают о нехватке в ВСУ боеприпасов, а также о том, что украинская армия нуждается в сильной системе ПВО и поддержке оборонной промышленности.

До этого стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц считает преждевременной дискуссию об отправке европейских военных на Украину.

В России высказались об условиях отправки миротворцев на Украину

Также против этого выступил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он раскритиковал ведущееся некоторыми европейскими лидерами обсуждение от отправке миротворцев на Украину. Крозетто подчеркнул, что такое решение необходимо принимать в рамках общего диалога стран-членов Евросоюза.