В Европе заявили о враждебном отношении Трампа к ЕС

Разногласия между США и Европейским союзом (ЕС) приобретают новые измерения и усугубляются сближением Вашингтона и Москвы. Об этом пишет газет El Pais, со ссылкой на источники.

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По словам одного из собеседников газеты, президент США Дональд Трамп враждебно относится к Евросоюзу.

«Все больше признаков того, что Трамп больше не видит в ЕС союзника, а видит противника», — заявил высокопоставленный источник в Брюсселе, пожелавший остаться неназванным.

Издание обратило внимание на сложность в контактах между европейским руководством и американской администрацией. Так председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла организовать встречу с Трампом, хотя в середине февраля она встречалась с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Мюнхене. Также в последний момент была отменена встреча верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и госсекретаря США Марко Рубио из-за «проблем с графиком».

По мнению председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистера, теперь разногласия между США и Европой лежат в «фундаментальном понимании демократии, верховенства закона и открытого общества».

«Администрация Трампа, похоже, не желает проводить различие между исторически крепнущими партнерствами и связанными с ними дипломатическими соглашениями, с одной стороны, и антидемократическими и авторитарными силами, с другой», — пояснил свою точку зрения он.

14 февраля вице-президентом Джей Ди Вэнс выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой обрушился с резкой критикой на правящие силы Евросоюза, обвинив их в подавлении свободы слова, деградации демократии и намеренном выдавливании правых популистов из политического поля.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что первые контакты с администрацией американского лидера Дональда Трампа вселяют надежду. Он указал на то, что «нынешние американские партнеры демонстрируют прагматизм», а также отказываются от стереотипов предыдущей администрации США.