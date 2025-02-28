Зеленского призвали присвоить Фарион звание героя Украины

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призвал президента Украины Владимира Зеленского присвоить Ирине Фарион звание героя республики. Его слова передает «Страна.ua».

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По его словам, Фарион заслуживает звания за «плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу» и вклад в изучение украиноведения.

Ранее стало известно, что во Львове переименуют улицу в честь Фарион. В ее честь переименуют Техническую улицу, находящуюся около улицы Бандеры, студгородка Львовской Политехники, где работала Фарион, и Университета имени Ивана Франко, где она училась.