В Турции призвали Рабочую партию Курдистана сложить оружие

Все группировки, которые имеют связь с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), в том числе в Ираке и Сирии, должны сложить оружие. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, передает ТАСС.

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Он отметил, что в настоящее время часто звучат слова «об исключениях в контексте призыва Турции к террористам разоружиться», таким образом создается попытка представить это как вопрос, касающийся только организации в Ираке, указал Челик.

«Нет, когда мы говорим «террористическая организация», мы имеем в виду, что необходимо ликвидировать ее полностью, включая все ее элементы в Ираке и Сирии, независимо от названия. То есть как бы они не назывались <...>, все элементы этой террористической организации должны сложить оружие», — заявил представитель правящей в Турции партии.

Челик подчеркнул, что «никаких торгов или переговоров с террористами не будет».

Накануне отбывающий пожизненное заключение лидер РПК Абдуллах Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Такие действия будут сделаны в случае, если курды не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».