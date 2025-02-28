В США посоветовали премьеру Британии купить пони

Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди посоветовал британскому премьеру Киру Стармеру купить пони для «психологической поддержки», чтобы не переживать из-за колониального прошлого Лондона. Отрывок выступления Кеннеди в Сенате США опубликован в соцсети X.

Кеннеди прокомментировал сделку по передаче Британией суверенитета над островами Чагос Маврикию. Соглашение предусматривает передачу Маврикию контроля в том числе и над островом Диего-Гарсия, где находится совместная авиабаза США и Британии. По условиям сделки база останется под контролем Лондона на условиях аренды сроком на 99 лет.

«А что насчет нашей военной базы? Единственная причина, почему он [Стармер] идет на такой шаг, это чувство вины после заявлений в ООН, что Британии должно быть стыдно за свое прошлое. <…> Ему стоит пойти купить пони для психологической поддержки, а не отдавать американскую военную базу», - заявил сенатор.

Кеннеди подчеркнул, что база на острове Диего-Гарсия очень важна «для защиты Индийского океана от Китая». Ранее Стармер заявлял, что сделка необходима для продолжения работы базы. Он подчеркивал, что без «правовой определенности» база не сможет функционировать на практике «так, как должна».

Однако два высокопоставленных источника The Guardian сообщили, что некоторые на Даунинг-стрит высказали сомнения по поводу сделки, которая требует значительных политических затрат и может поставить под угрозу отношения Лондона с администрацией Дональда Трампа.