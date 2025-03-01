В ЕС призвали найти «нового лидера свободного мира» вместо США

Свободному миру необходим новый лидер вместо Соединенных Штатов. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас.

Она написала, что «Украина — это Европа» и призвала европейские страны наращивать поддержку Киева. По ее словам, это необходимо для того, чтобы Украина могла «продолжать давать отпор агрессору».

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«Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов», — сказала Каллас.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала президента Украины Владимира Зеленского быть смелым после скандальной перепалки с лидером США Дональдом Трампом.